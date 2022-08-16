Kemal Sunal'ın filmleriyle tanınmıştı! Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından olan Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti.

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Kemal Sunal'ın filmleriyle tanınmıştı! Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

Kemal Sunal'ın sevilen filmleri Bombacı Mülayim ve Yedi Bela Hüsnü filmlerinde sergilediği karakterle tanınan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Rıza Pekkutsal'dan acı haber geldi. Pekkutsal'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kemal Sunal'ın filmleriyle tanınmıştı! Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

ACI HABER SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Pekkutsal'ın acı haberini sosyal medya hesabından duyuran Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Buca'mızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kemal Sunal'ın filmleriyle tanınmıştı! Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

87 yaşında hayata gözlerini yuman Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kemal Sunal'ın filmleriyle tanınmıştı! Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

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