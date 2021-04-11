Kemal Sunal'ın 'Keriz' filminin çekildiği evde Yeşilçam'ın izleri duruyor

Aksaray'ın Gücünkaya köyünde 1985 yılında Yönetmenliğini Kartal Tibet'in, yapımcılığını ise Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Keriz filminin çekildiği evde hala Yeşilçam'ın izleri görülüyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, filmin çekildiği köyde incelemelerde bulunarak, Keriz filminin de burada çekilmiş olması çok güzel ve manidar olduğundan bahsetti.

Aydoğdu, "O evleri de gördük, arkadaşlarımızı da gördük. O filmden hayatta olanlar var, vefat edip aramızdan ayrılanlar da var. Bu vesile ile de büyük sanatçı Kemal Sunal'ı rahmet ve duayla yad ediyoruz. Ama Gücünkaya köyü her gezdiğinizde size bir hatıra, tarihten güzel bir anı, anekdot bırakıyor. Bu anlamda da Anadolu keşfedilmesi gereken çok güzel yerlerimizden birisi. Onun için Gücünkaya köyü bugün bizi hem duygulandırdı, hem sevindirdi hem de gelecek adına çok umutlandırdı" dedi.

"YIKILMASINI İSTEMİYORUZ"

36 yıl önce çekilen filmde figüranlık yapan ve hala köyde yaşayan 29 yaşındaki Ömer Ok, birlikte İstanbul'dan geldiklerini ve köyü onlara kendisinin gösterdiğinden bahsederek, "Kemal Sunal, Perihan Savaş vardı. Ben de vardım. Filmin ismi 'Keriz' filmi. 'Zülfü' ile 'Zülfüye'ydi önce ismi, sonradan 'Keriz' koydular filmin ismini. Bütün bu Aksaray civarda bizim köyde çevrildi bu film. Figüran bir roldeydim ben zaten. Çok köy halkı vardı. Aksaray'dan da işçi bulduk geldik. Bir sürü insan vardı. Bizim köylü kızlar da oynadı. Bütün kadınlar oynadı. Yönetmen Kartal Tibet'ti. Bu ev de bir hatıra. Şahsa ait bir bina. Yıkılmasını istemiyoruz biz ama şahıs olduğundan bir şey diyemiyoruz" diye konuştu.