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  3. Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan müjdeli haber geldi! Anne oluyor!

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan müjdeli haber geldi! Anne oluyor!

Yeşilçam'ın usta ismi rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan sevenlerine güzel haber geldi. Ezo Sunal, bebek beklediğini duyurdu.

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan müjdeli haber geldi! Anne oluyor! 116

Kemal Sunal ve Ezo Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bebek beklediğini duyurdu.