Kemal Taha Hülagü kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlara arasına girdi. Biz de Kemal Taha Hülagü ile ilgili tüm detaylara haberimizde yer verdik.

KEMAL TAHA HÜLAGÜ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

36 yaşında olan Kemal Taha Hülagü, 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

İlköğretimi İstanbul'da, ortaöğreniminin bir kısmını ABD'nin Oklahoma eyaletinde, diğer kısmını İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2003 yılında Kocaeli Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

2004 yılında İngiltere Londra Cambridge Üniversitesi yaz kursunda İngilizce eğitimi gördü. 2004-2008 yıllarında İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği anabilim dalında lisans eğitimini tamamladı.

Kemal Taha Hülagü, 2008-2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ana bilim dalında tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanını alarak yüksek lisansını tamamladı.

2010-2011 Yılında ABD San Francisco'da St. Giles College'da ileri seviye İngilizce (CAE ve TOEFL) eğitimi gördü. 2011-2013 arasında Anel Doğa Geri Dönüşüm A.Ş.de Üretim Mühendisliği ve sonrasında Üretim Lojistik Koordinatörlüğü yaptı.

1985 doğumlu olan Kemal Taha Hülagü, 2021 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

Kemal Taha Hülagü evli ve bir çocuk babasıdır.

İleri seviye İngilizce bilmektedir.

NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi veren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir; Kemal Taha Hülagü'nün, babasının rektör olduğu Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olur olmaz sınavsız olarak önce AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde SEKA Müze Müdürü yapıldığını, ardından yine sınavsız olarak Özel Kalem Müdürü olduğunu söyledi. CHP'li Emir, burada 1 gün çalıştıktan sonra 'memur' sıfatını alan Hülagü'nün, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasi Koordinasyon Kurulu'na atanmasının hukuksuz olduğunu dile getirdi.