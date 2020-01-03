Kemaliye İlkokulu ile Öksüz minarenin projesi hazır

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Cabir Sarı ile beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek, tarihi Kemaliye ilkokulu ile Öksüz minarenin restorasyonu için hazırlanan projeyi anlattı.

Kilis'te 1841 yılından beri kesintisiz hizmet veren Kemaliye İlkokulunun restore edilmesi ile yanında bulunan Mehmet Paşa Camiinin yıkılan yerinin yeniden yapılması için hazırlanan projeyi Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Cabir Sarı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mimarları Çiğdem Yeşilyurt ve Sıdıka Bebekoğlu tarafından Vali Recep Soytürk'e anlattılar. Kısa süre içerisinde Öksüz minare olarak adlandırılan Mehmet Paşa Camiinin yıkılan alanı ile Kemaliye İlkokulunun restorasyonuna başlanacağı bildirildi.

Öksüz minarenin tarihi

Mehmet Paşa Camii, İbrahim Efendi tarafından 1719 yılında cami ve medrese olarak yaptırıldı. Daha sonra hasar gören cami Halep Valisi Mehmet Paşa tarafından 1831 yılında yeniden yaptırıldı. Cami ve medresenin yıkılmasından sonra sadece minaresinin kaldığı öğrenildi.

Kemaliye İlkokulunun tarihçesi

Kemaliye İlkokulu, 1841 yılında Cudi Mehmet Paşa tarafından cami olarak, daha sonraki yıllarda yanına eklenen medrese ile 63 yıl cami ve medrese olarak hizmet vermiştir.

1904 yılında özel ana mektebi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sırada Başöğretmeni Fatma Hanım, öğretmeni ise Zekiye Hanım'dır. 1904 yılından sonra resmi okul olarak kullanılmaya devam etmiştir. Bu yıllarda da okulun Başöğretmeni Aliye Hanım, öğretmenleri ise Remziye Hanım ve Halepli Aliye Hanım'dır. 1924 yılında okulun adı "İkinci Kız Okulu", sonra "İkinci Okul" daha sonra da "Necip Asım Okulu" olmuştur. 1930 yılında ise okulun adı "Kemaliye" olmuş, şu anda bulunduğu binaya taşınmıştır. 1927 yılında ilkokul olarak eğitimine devam edip, 1997 yılından bu yana okul "Kemaliye İlköğretim Okulu" adıyla hizmet vermektedir. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Hıncal Uluç gibi isimler bu okulda öğrenim görmüşlerdir.

Kaynak: İHA