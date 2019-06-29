Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Uluslararası 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenlikleri başladı. Şenliklerin birinci gününde yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Doğu'nun saklı Cenneti Kemaliye, 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu sene 29 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşen şenliğin ilk gününde Fırat nehrinde yapılan dragon yarışları nefes kesti. Renkli görüntülerin oluştuğu şenlikte sabah yapılması planlanan wingsuit ve basejump etkinliği rüzgar dolayısıyla yapılamadı.

3 gün sürecek olan Uluslararası 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinde wingsuit etkinliği, dağ bisikleti yarışları, basejump etkinliği, TKF Dragon yarışları, fotoğraf sergisi, atölye çalışmaları, tırmanış yarışması, konser ve doğa sporları yer alıyor.

Kemaliye Şenlik Koordinatörü Feridun Çelikmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kemaliye'yi Türkiye'nin vitrininde tutmak için bu sene Uluslararası 40'ıncı Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenlikleri başladı. Amaç doğa sporlarında turizm alanında bir farkındalık oluşturmak" dedi.

Kaynak: İHA