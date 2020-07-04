Kemaliye "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" sona erdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 41'incisi düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" dağ ve kaya tırmanışı, Karasu Nehri'nde tekne turuyla sona erdi.

Gabani bölgesinde, milli dağcı Tunç Fındık, Mustafa Kalaycı ile Mustafa Nalbant, base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak'ın da aralarında bulunduğu 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik 4 gün sürdü.

Kemaliye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) ortak düzenlenen organizasyonun son gününde dağcılar sarp kayalıklara tırmandı. Yükseklikleri 50 ile 280 metre arasında değişen yeni çıkış rotaları belirleyen dağcıların tırmanışı, yerli ve yabancı turistlerce büyük ilgiyle izlendi.

Milli dağcı Fındık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 günlük süre zarfında antrenman yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

Kemaliye'nin hem tecrübeli dağcılara hem de kaya tırmanışçılarına önemli olanaklar sağladığını belirten Fındık, şöyle konuştu:

"Pandemi süreci olmasına rağmen sosyal mesafe korunarak ve tedbirler alınarak yapılan şenlik güzel ve renkli geçti. Arkadaşlarımızla burada hem antrenman yaptık hem de yeni rotalar belirledik. Geçtiğimiz yıllarda çıktığımız rotaların haricinde 3 yeni rotayı bu şenlikte belirledik. Bilindiği üzere benim bir projem var, dünya üzerinde 8 bin metreyi aşan 14 dağın tamamına tırmanma. Bugüne kadar 13'üne tırmandım, kaldı bir tanesi. Son dağa tırmanmak için Kemaliye gibi güzel yerleri bünyesinde barından ülkemizde antrenmanlara devam edeceğim."

- Şehitlerin isimleri ağaçların künyesinde yaşatılacak

Şenliklerin kapanış programı için Kemaliye'ye gelen Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindekiler, etkinliklerin yapıldığı bölgeye dikilen ağaçlara künye taktı.

Şehitlerin isimlerinin yer aldığı künyeleri ağaçlara asan Vali Makas ve beraberindekiler, daha sonra "Mani Yolu" adı verilen ve ilçenin kültür mirası manilerle süslenen sokakta yürüyüş yaptı.

Makas ve beraberindekiler, ilçe meydanındaki seyir terasının açılışını yaparak, "Karanlık Kanyon" olarak adlandırılan ve Fırat Nehri'nin en büyük kollarından birisi olan Karasu Nehri'nde tekne turuna katıldı.

Kaynak: AA