Kemalpaşa’da Cumhur İttifakı tek yürek

AK Parti ve MHP Kemalpaşa İlçe Başkanlıkları, ilçede Cumhur İttifakı nedeniyle birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği düzenlendi.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kemalpaşa İlçe Başkanlıkları tarafından, Kemalpaşa Belediyesi'ne ait Muhsin Yazıcıoğlu Sosyal Tesisleri'nde Cumhur İttifakı kapsamında birlik ve beraberlik yemeği verildi.

İki partinin başkanlarının, yöneticilerinin ve üyelerinin katıldığı toplandığı önemli mesajlar verildi. MHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok, meselenin memleket meselesi olduğuna vurgu yaparak, "Bizim meselemiz; vatandır, milli bekadır. Sürekli hareket halinde olacağız, sürekli bir adım önde bulunacağız. Sorumluluğumuz ağırdır, sorumlu olduğumuz bir tarihimiz, mazimiz vardır. Beka mücadelemizi hafife almak belaya çanak tutmaktır. Hakkın yanında olmak doğru tavırdır, halkın yanında olmak doğru tutumdur. Bunun için hakkın yanında olup, halkına hizmet için yola çıkmış Cumhur İttifakı adayımız ve mevcut belediye Başkanımız Arif Uğurlu'yu destekleyip, 31 Martta zafer sonuçlu bir seçim geçireceğiz" diye konuştu.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş de, Cumhur İttifakının uzun bir yolculuk sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Cumhur İttifakı uzun bir yolculuk; bu uzun yolculukta birbirimizle dayanışma içinde olacağız, dayanışma içinde olacağız ki vatanseverlikten uzak, milliyetperverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart akşamı cumhur olarak gereken dersi vermiş olabilelim" dedi.

"Ben değil MHP'li bir kardeşim olsaydı aynı şekilde çalışırdım"

İlçe başkanlarının konuşmalarının ardından katılımcılara hitap eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu da, Cumhur İttifakının milletin ve ülkenin bekası için kurulduğunu belirtti. Cumhur İttifakının bayrağını yere düşürmemek için canla başla çalışacaklarını kaydeden Uğurlu, "Ceddimiz Selçuklu'dan ecdadımız Osmanlı'ya kadar dünyaya medeniyet salmış kutlu bir mirasın varisleri olarak memleket meselesi olan Cumhur İttifakı bayrağını yere düşürmemek için canla başla çalışıp zafere ulaşarak zillet ittifakına hep birlikte gereken cevabı vereceğiz inşallah. Belediyecilik bir aşktır. Halka hizmet hakka hizmettir diyerek bu yola çıktık. Her şeyden önce dertli olanın işidir. Milletin verdiği yetkiyle, milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin keramet olarak görmüyor, makamları millete hizmet için araç olarak kabul ediyoruz. Cumhur İttifakının gereği neyse, başta şahsım olmak üzere tüm teşkilatlarımız ve arkadaşlarımız buna uyup gereken neyse yapacağız. Bizim derdimiz makam değil, Allah şahidim olsun; bugün aday ben değil MHP'li bir kardeşim olsaydı aynı şekilde 31 Mart akşamına kadar çıkar meydan meydan dolaşır Cumhur İttifakının başarılı olması için çalışırdım.

Kaynak: İHA