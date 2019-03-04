Kemalpaşa’ya ikinci arıtma geliyor

Avrupa Birliği standartlarındaki arıtma sayısı ve kişi başına düşen arıtma miktarıyla "Türkiye lideri" olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk arıtmasını 2010 yılında kurduğu Kemalpaşa'ya, Ulucak'a yeni bir arıtma tesisi daha kazandıracak.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı son rakamlara göre, Avrupa Birliği (AB) standartlarında arıtma sayısı, kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ve AB standartlarında arıtım oranı ile Türkiye'de ilk sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sınırlarına yeni bağlanan ilçeler ve bölgelerin gelişen ihtiyaçlarına göre yeni arıtma yatırımlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2015 yılında yayınlanan son Dünya Su Gelişim Raporu'na göre nüfusuna göre arıttığı atık su miktarıyla dünya ölçeğinde yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerdeki oranı bile geride bırakan İzmir'de, 2019 yılında Kemalpaşa ilçesine ikinci bir arıtma tesisi daha kazandırılacak. Ulucak Atık Su Arıtma Tesisi, Kemalpaşa'nın Ulusuluk mevkiinde kurulacak ve Ulucak'la birlikte İstiklal, Atatürk, Cumhuriyet, Damlacık, Kuyucak ve Ansızca mahallelerindeki atık suların arıtılmasını sağlayacak. Önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak tesis, günde 5 bin metreküp evsel atık suyu arıtacak kapasitede olacak ve 25 bin kişiye hizmet edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2010 yılında Kemalpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni hizmete almıştı. O tarihte 6.5 milyon liraya mal olan tesis, Kemalpaşa ilçe merkezi ile Sütçüler, Armutlu, Örnekköy, Yukarı ve Aşağı Kızılca ile Çınarköy mahallelerinin atık sularını arıtıyor.

Torbalı ve Yazıbaşı arıtmaları büyüyor

İZSU Genel Müdürlüğü, 2019 yılında Torbalı ile Ayrancılar-Yazıbaşı arıtmalarının kapasitesini artırmak için de yapım ihalesine çıkacak. Kurduğu 12 atık su arıtma tesisi ile Küçük Menderes Havzası'nı kirlilikten kurtaran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, bölgede yer alan sanayi tesislerinin atık sularını da arıtma tesisine bağlayacak. Her iki arıtma tesisinde 2. etap için ayrılan alanlara mevcut tesislerin kapasitesinin 3 katı büyüklüğünde ek tesis kurulacak. Kapasitesi günde 6 bin 912 metreküp olan Yazıbaşı arıtma tesisinin ikinci etap yaklaşık kapasitesi günde 25 bin, günlük 21 bin 600 metreküp olan Torbalı arıtma tesisinin ikinci etap kapasitesi de 58 bin 500 olacak.

Sırada 10 tesis daha var

Türkiye genelinde 22 tesisle en fazla ileri biyolojik atık su arıtma tesisine sahip il olan İzmir'de, arıtma sayısına Kemalpaşa Ulucak'ın yanı sıra 10 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi daha eklenecek. Foça Gerenköy ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapımını sürdüren İZSU, Mordoğan, Dikili, Yenişakran, Selçuk, Kiraz, Kemalpaşa Halilbeyli, Kınık, Gölcük, Karaburun ve Beydağ'a kuracağı arıtma tesisleri için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA