Keman İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Keman İmal Ustası görev tanımı nedir, Keman İmal Ustası ne iş yapar, Keman İmal Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Keman İmal Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Keman İmal Ustası Tanımı;

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Keman İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Keman İmal Ustası Maaşları

Keman İmal Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Keman İmal Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Keman İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.12

Meslek Adı :

Keman İmal Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Keman yapımı için uygun olan ağaçlardan keman imal etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Keman İmal Ustası, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak olan keman tür ve boyutunu seçmek,

b) İmal edilecek kemanın ağacını temin etmek,

c) Alınan ağaçların kuruluğunu kontrol etmek,

d) Gövde imalatını yapmak için form kullanarak ahşaba sekil vermek,

e) Sap kısmını aynı tür ağaçtan şekillendirmek,

f) Boncuk tutkalı kullanarak parçaları birleştirmek,

g) Gövdenin istenilen incelikte olduğunu kontrol etmek,

h) Kemanı uygun bir teknikle verniklemek,

i) Kulakların, akort anahtarlarını imal etmek ve yerlerine monte etmek,

j) Telleri akort anahtarlarına bağlamak,

k) Keman yayını imal etmek,

l) Kemanı akort etmek ve sesini kontrol etmek,

m) Kemanın özelliklerini tanıtmak,

n) Eksilen biten malzemeleri tedarik etmek,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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