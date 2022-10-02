Keman Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Keman Tamircisi görev tanımı nedir, Keman Tamircisi ne iş yapar, Keman Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Keman Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Keman Tamircisi Tanımı;

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Keman Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Keman Tamircisi Maaşları

Keman Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Keman Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Keman Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.14

Meslek Adı :

Keman Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kemanlarda meydana gelen arızaların tespiti, bakım ve onarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Keman Tamircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kemanlarda meydana gelen arızaları tespit etmek,

b) Müşteriyi yapılacak işlemle ilgili bilgilendirmek,

c) Kopan veya eskiyen telleri değiştirmek,

d) Akort anahtarlarını ( kulaklarını ) yenilemek,

e) Kemanların gövde içi form alanını inceltmek,

f) Dekoratif görüntü sağlayacak yenilikler yapmak,

g) Eşik değişimi yapmak,

h) Tamir, bakımı biten kemanları akort etmek,

i) Keman yaylarının tamir bakımını yapmak,

j) Yapıştırılması gereken parçaları yapıştırmak,

k) Eksilen biten malzemeleri temin etmek,

l) Kullanılan alet ve makinelerin bakım ve temizliğini yapmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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