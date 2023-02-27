Kemehlo Nguena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemehlo Nguena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemehlo Nguena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kemehlo Nguena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kemehlo Nguena 10 Temmuz 2000 tarihinde Poitiers şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kemehlo Nguena Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Pro Management yapmaktadır. Kemehlo Nguena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kemehlo Nguena'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kemehlo Nguena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kemehlo Nguena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kemehlo Nguena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kemehlo Nguena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Kasım 2020 yılında Troyes

12 Ağustos 2021 yılında Slavia Sofia

6 Şubat 2023 yılında Riga

Kemehlo Nguena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kemehlo Nguena şuan Riga FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.