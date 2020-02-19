Kemer Barajı Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, tekneyle açıldığı Kemer Baraj Gölü'nde kaybolan Önder Gülhan'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor.

Arapapıştı Kanyonu mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Polisi, botlarla kayıp Gülhan'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarına katılan ekipler, derinliği fazla olan yerlerde sualtı kamerası kullanıyor.

Bölgede helikopter ile havadan da tarama yapılırken, AFAD ekipleri de kıyı boyunca arama faaliyetlerine devam ediyor.

Arama çalışmalarının yapıldığı yerde bekleyen baba Hasan Gülhan, oğlunun açıldığı teknenin boş olarak bir başka kıyıda bulunduğunu belirterek, "Bu inanılacak gibi değil ama ne yapacaksın? Allah bilir ne olduğunu. Her şey Allah'tan. Onu kaybettiğimizi biliyorum ama en azından cenazesinin bulunmasını istiyorum." dedi.

- Olay

Kemer Baraj Gölü'nde 16 Şubat'ta kendisine ait tekneyle suya açılan Önder Gülhan'ın kaybolduğunun haber verilmesinin ardından aynı gün arama çalışmaları başlatılmış, dün su yüzeyinde Gülhan'ın ayakkabısı bulunmuştu.

Kaynak: AA