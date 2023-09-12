Kemer Belediyesi hastaların yanında olmaya devam ediyor

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşların tedavileri için Antalya ve Kemer'deki çeşitli hastanelere sevkini sağlıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kemer Belediyesi hastaların yanında olmaya devam ediyor

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşların tedavileri için Antalya ve Kemer'deki çeşitli hastanelere sevkini sağlıyor.

Ağustos ayında otobüs ile sağlık kurumuna 241 hastanın ulaşımını sağlayan belediye ekipleri, binek araçlarla 6, hasta nakil ambulansı ile 8 hastayı hastanelere muayene için götürdü. Belediye ekipleri, 15 hastaya evde kişisel bakım yaparken, 26 hastaya enjeksiyon ve pansuman, 1 hastanın evinde temizlik, 6 hastaya da evinde banyo yaptırdı. Hastaların her zaman yanında olmayı sürdüren belediye ekipleri, 11 iş yerinin sıhhi kontrolü yaptı.

134 kişiye de yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmeti verildi

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı belediye veterinerliği ise Ağustos ayında çalışmalarına ara vermeden devam etti. Son bir ayda 215 hayvanı aşılayan belediye ekipleri, 215 hayvanı kısırlaştırdı ve işaretledi. 30 hayvanı sahiplendiren belediye ekipleri, sokak hayvanları ile ilgili gelen 375 şikayeti değerlendirerek gerekli çalışmaları tamamladı. İhtiyaç sahibi 5 hastaya hasta yatağı, 3 hastaya tekerlekli sandalye temin eden belediye ekiplerince, daha önce 6 hastaya verilen hasta yatağı tutanak karşılığında geri alındı. Kemer'de yaşayan 134 kişiye de yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmeti verildi.

"Saç tıraşından banyosuna kadar tüm kişisel bakımlarını yapıyoruz"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer Belediyesi olarak sağlık anlamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşların ve ayrıca sokak hayvanlarının da her zaman yanında olmaya devam ettiklerine değinen Başkan Topaloğlu, "Her şeyin başı sağlık sözüyle hareket ediyoruz. İlçemizde yaşayan hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza evde bakım hizmetleri çerçevesinde hizmet ediyoruz. Saç tıraşından banyosuna kadar tüm kişisel bakımlarını yapıyoruz. Hastanelere gidemeyecek olan hastalarımızın hastanelere sevkini sağlıyoruz. Veterinerlik bölümümüzde de can dostlarımız olan sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi

Kemer Belediyesi hastaların yanında olmaya devam ediyor

Kemer Belediyesi hastaların yanında olmaya devam ediyor

Kemer Belediyesi hastaların yanında olmaya devam ediyor

Kemer Belediyesi hastaların yanında olmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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