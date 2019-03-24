Kemeraltı tarihi "kırmızı kutuda"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki tarihin korunması ve gelecek kuşaklara taşınması için hayata geçirdiği projeleri, Konak'ta kurduğu "İzmir Tarih Projesi Tanıtım Standı"nda İzmirlilerle paylaşacak. Kırmızı bir kutu görünümündeki stantta, Kemeraltı'nın tarihsel süreci maket, görsel haritalama ve video animasyonların yer aldığı etkileyici bir sunumla izleyicilere aktarılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İzmir Tarih Projesi, Konak merkezinde kurulan tanıtım standında anlatılacak. Hem İzmirlileri hem de kente gelen yerli ve yabancı turistleri "İzmir Kent Tarihi" ve "İzmir Tarih Projesi" konusunda bilgilendirmek amacıyla "kırmızı kutu" şeklinde tasarlanan stant, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kent merkezindeki tarihin korunması ve gelecek kuşaklara taşınması için hayata geçirdiği projeleri etkileyici bir sunum eşliğinde aktaracak. 25 Mart Pazartesi gününden itibaren, haftanın 7 günü 10.00-19.00 saatleri arasında açık kalacak stantta her yarım saatte bir ücretsiz gösterimler yapılacak. Geçici süre için konuşlandırılan bu kırmızı prefabrik yapıda, görsel haritalama, video ve animasyonlar eşliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarihi bölgede yürüttüğü çalışmaların ve 252 hektarlık alanı kaplayan Konak, Kemeraltı ve çevresi yenileme alanının tanıtımı gerçekleştirilecek.

Mutlaka izleyin

Son teknoloji ile hazırlanan sunumda, İzmir'in tarihsel gelişimi ve bu süreçte kent merkezinde yaşanan değişimlerin anlatımı yer alıyor. Sunumda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "İzmir Tarih Projesi"nin gerekçeleri, amaçları ve stratejileri ile kentte hangi boşluğu dolduracağı konularında da bilgilendirme yapılıyor. Maket üzerine görsel haritalama tekniği kullanılarak seyircinin bu anlatımları zihninde mekânsallaştırmasına katkı sağlıyor. Sunumun yabancı ziyaretçilere de hitap edebilmesi için farklı dil alternatifleri de bulunuyor.

İzmir Tarih Projesi nedir?

İzmir Tarih Projesi, Bakanlar Kurulu kararıyla "yenileme alanı" ilan edilen Kadifekale, Antik Tiyatro, Agora, Stadyum, Altınyol ve Altınpark 1. derece arkeolojik sit alanları ile Varyant doğal sit alanını kapsayan yaklaşık 252 hektarlık bölgeyi kapsıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında başlatılan projenin temel hedefi, İzmir'in tarih kent merkezi olarak bilinen Kemeraltı ve çevresi kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanının koruma ve kullanma dengesinin gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması olarak özetleniyor.

Kaynak: İHA