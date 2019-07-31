Kemer’de kadın polislere turist ilgisi

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Birim Amirliği, ilçeye gelen turistlere iyi tatil dileklerinde bulunan ve olası sıkıntılarda arayacakları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni hatırlatan broşürler dağıtıyor, görünür noktalara afişler asıyor. Genellikle kadın polislerin yürüttüğü faaliyetlerde renkli anlar da yaşanıyor.

Turistlerin yoğun bulunduğu noktalardan Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan çalışmalarda, turistlerin bir kısmı broşürü inceleyerek teşekkür ederken, bazı turistlerde kadın polislerle fotoğraf ve öz çekim yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Toplum Destekli Polislik görevlilerinin broşür verdiği bir Rus turist, kendisinin de polis olduğunu söyleyince iki ülke polisleri arasında bir süre sohbet devam etti. Sohbetin ardından Rus polisin eşi hatıra fotoğrafı çekti. Broşür dağıtma faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde hazırlanan broşürün ön yüzünde polis amblemi, çok dilde yazılmış "Hoşgeldiniz" başlığı, altında "herhangi bir sorun varsa lütfen 112'yi arayınız", "Sadece güvenliğiniz için" ve "Antalya'dan selamlar" ibareleri İngilizce olarak yer alıyor.

Broşürün diğer sayfalarında ise, "Akdenize'e en uzun kıyısı bulunan, güneşi, denizi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile turizmin başkenti olan Antalya'mıza hoşgeldiniz. Havalimanından girişinizden konaklayacağınız yere kadar geçen süre ile dönüş süresince "Artık misafirimizsiniz" sloganıyla sizlerin huzur ve güven ortamında bir tatil yapmanız amacıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Personeli 7 gün 24 saat görev yapmaktadır. Tatil süresince olası polisiye bir sıkıntınızda 112 Acil Çağrı merkezini arayabilirsiniz. Kültürel ve doğa güzelliklerini aynı topraklarda barındıran ülkemize ve Antalyamıza tekrar hoş geldiniz. Tatilinizin huzurlu ve güvenli geçmesini dileriz" açıklamaları Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde yer aldığı görüldü.

Kaynak: İHA