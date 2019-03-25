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  3. Kemer'de orman içindeki çöplükte yangın çıktı (2)

Kemer'de orman içindeki çöplükte yangın çıktı (2)

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte çıkan yangın, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...

Kemer'de orman içindeki çöplükte yangın çıktı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte çıkan yangın, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları sürerken, söndürülen bölümlerde ise soğutma çalışması yapıldı. Jandarma ekipleri ise çevredeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

DHA

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