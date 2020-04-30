Kemerlerinin altına sakladıkları 1 kilo Afyon sakızıyla yakalandılar

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan aracıın

sürücüsü ile yanındaki kişinin kemerleri altına gizledikleri 1 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesinde yaptıkları yol uygulamalasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aracın sürücüsü ile yanındaki kişinin yapılan üst aramalarında, kemerlerinin altına gizledikleri 1 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA