Kemerspor 2003 - Elaziz Belediye Spor: 1-1

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xxx), Burak Celep (xxx), Harun Pekyürek (xxx)

KEMERSPOR 2003: Faik (xxx)- Yunus (xx), Semih (xx), Oğulcan (xx)(Dk.62 İlyas xx), Mehmet (xx)(Dk.76 Mahmut xxx), Doğukan (xx), Hasan (xx), Ahmet (xx), Olcay (xx), Umut (xx), Serkan (xxx)(Dk.83 Durmuş)

ELAZİZ BELEDİYE SPOR: Engin (xx)- Arif (xxx), Nihat (xx), Gökhan (xxx)(Dk.64 Samet xx), Batuhan (xx), Cenk (xx)(Dk.89 Mustafa), Mazlum (xx), Enver (xx), Eren (xx), Ali (xx)(Dk.78 Ertuğrul), Burak (xx)

GOLLER: Dk. 90+5 Mahmut Mert Kalkan (Kemerspor 2003), Dk. 42 Gökhan Aydaş (Elaziz Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Semih Hatipoğlu, Hasan Emiroğlu (Kemerspor 2003), Ali Akburç, Burak Kavlak, Eren Can Özçelik, Nihat Apaydın (Elaziz Belediye Spor)

TFF 3'üncü Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Elaziz Belediye Spor ile 1-1 berabere kaldı. Kemerspor 2003 sahaya 11 as 4 yedekle çıkarken, 62'inci dakika da 1.5 sezon Kemerspor'un kalesini koruyan İlyas Mahsuni Cihan forvet olarak sahada yer aldı.

13'üncü dakikada Kemerspor atağında Elaziz Belediye Spor ceza alanı önünde topla buluşan Serkan Dağ'ın şutu az farkla auta çıktı.

15'inci dakikada Kemerspor'un kazandığı korneri Ahmet Maran kullandı. Ceza alanına havadan gelen topa iyi yükselen Hasan Emiroğlu'nun kafayla vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

42'nci dakikada Elaziz Belediye Spor atağında Kemerspor ceza alanı dışında topla buluşan Arif Şahin topu daha uygun durumdaki Gökhan Aydaş'a yolladı. Gelen topa sert vuran Aydaş'ın şutu ağlarla buluştu: 0-1.

66'ncı dakikadaki Kemerspor atağında Elaziz ceza alanı önünde topla buluşan Mehmet Meke pasını ceza alanı içerisindeki İlyas Mahsuni'ye gönderdi. Bu oyuncunun şutunu kaleci kurtardı.

90+5'inci dakikada korner vuruşu kazanan Kemerspor'da topun başına Ahmet Maran geçti. Ceza alanı içine gelen topa dokunan Mahmut Mert Kalkan durumu eşitledi: 1-1.

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DHA