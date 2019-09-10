Kemerspor 2003 - Karaman Belediyespor: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur eleme maçında Kemerspor 2003 sahasında Karaman Belediyespor'u 2-0 yendi.

Kemer İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Eren Özyemişçioğlu, Muhammet Ali Doğan ve Baykal Tuna hakem üçlüsü yönetti. Maçın ilk 45 dakikasında Kemerspor 2003 baskılı bir oyun sergiledi ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Maçın 78'inci dakikasında Onur Okan'ın ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Golün sahibi Onur bu kez güzel bir ara pasında topu Kemal Bolat'la buluşturdu. Kemal'in düzgün plase vuruşunda top filelere gitti. Karşılaşma Kemerspor 2003'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Kemerspor 2003, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

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DHA