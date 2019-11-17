Kemerspor 2003- Kocaelispor: 1-2

STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xxx), Arda Darcan (xxx), Kürşathan Akın (xxx)

KEMERSPOR 2003: Faik (xx)- Hüseyin (xx), Reha (xx), Onur (xx), Semih (xx), Samet (xx)(Dk.85 Erdin), Şiyar (xx), Fahri (xx)(Dk.66 Umut xx), Tolgahan (xx), Berkay (xxx), Baran (xx)(Dk.66 Murat xx)

KOCAELİSPOR: Ercüment (xx)- Erdinç (xx), Kemal (xx), Gökdeniz (xxx), Sefa (xx)(Dk.59 Serdar xx), Yakup (xxx), Talha (xx), Semih (xx), Burak (xx)(Dk.90 Gökay), Taha (xx)(Dk.90+3 Onur), Mesut (xx)

GOLLER: Dk.81 Berkay (Kemerspor 2003) - Dk.60 Gökdeniz, Dk.79 Yakup (penaltı) (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Onur, Reha, Fahri, Şiyar, Faik (Kemerspor 2003)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Kocaelispor'a 2-1 yenildi.

22'nci dakikada Kocaelispor'un, Kemerspor ceza alanı yakın çizgide kazandığı faul atışını Talha Mayhoş kullandı. Talha'nın sert vuruşu direkt kaleye giderken, Kemerspor kalecisi Faik Doğukan Duyum zor da olsa topu havada yumruklayarak tehlikeyi önledi.

36'ncı dakikadaki Kemerspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Hüseyin Atalay'ın plase vuruşu az farkla auta çıktı.

40'ıncı dakikada iyi pas yapan Kemerspor'da son olarak top kaptan Onur Okan'ın önünde kaldı. Defansı çalımlayan Onur ardından kaleye plase vuruş yaptı. Top az farkla auta çıktı.

60'ıncı dakikadaki Kocaelispor atağında, Kemerspor ceza alanı dışında topla buluşan Erdinç Karakaş sol kanattan ceza alanı çizgisine kadar girdi ve topu direk dibinde olan Gökdeniz Bayrakdar'a yolladı. Topun gelişine hiç bekletmeden vuran Gökdeniz takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

78'inci dakikadaki Kocaelispor atağında sol kanattan Kemerspor ceza alanına giren Burak Süleyman'a müdahale eden Semih Hatipoğlu'nun bu pozisyonunu faul olarak değerlendiren orta hakem Davut Dakul Çevik penaltı noktasını gösterdi.

79'uncu dakikada Kocaelispor adına penaltı vuruşunu Yakup Alkan kullandı. Yakup plase vuruşuyla kaleci ve topu ayrı noktalara gönderdi: 0-2.

81'inci dakikada Kemerspor'un kazandığı korner vurşunu Onur Okan kullandı. Ceza alanı içerisine havadan gelen topa iyi yükselen Berkay Arslan kafayla ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA