Kemik erimesine karşı yeni proje: Borlu gıda takviyeleri ile kemik erimesi önlenecek

Hitit Üniversitesi'nde yürütülen çalışma ile kemik erimesi olarak da bilinen osteoporozun önlenmesinde etkili olan borlu gıda takviyesi üretildi.

PEK ÇOK ÜRÜNLERDE KULLANILAN BOR SAĞLIKTAN ENERJİYE YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRMEDE KULLANILIYOR

Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Çorum Hitit Üniversitesi, camdan temizlik malzemelerine, sağlıktan enerjiye kadar pek çok alanda kullanılan bor ile yeni ürünler geliştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çerçevede, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Köse öncülüğünde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK-BOREN) proje desteği ile borlu gıda takviyesi geliştirildi. Prof. Dr. Dursun Ali Köse, Türkiye için son derece önemli olan boru, kendi imkanlarıyla borik aside dönüştürdüklerini ve kimyasal reaksiyon ve bileşiklerle birlikte gıda takviyesi amacıyla kullanılabilecek ürünlere dönüştürdüklerini söyledi.

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ÜRETİLEN ÜRÜNÜN KEMİĞİN SÜNGERLEŞME HASTALIĞINI ÖNLEDİĞİ BELİRTİLDİ

Projenin araştırma geliştirme çalışmalarını TENMAK-BOREN tarafından sağlanan 1 milyon TL'lik proje desteği ile Hitit Üniversitesi Bioinorganik Kimya Laboratuvarında yapmaya başladıklarını açıklayan Prof. Dr. Köse, endüstriyel üretimlerin de BOREN laboratuvarında gerçekleştirildiğini belirtti. Ürettikleri ürünün 1980'li yıllardan itibaren Amerika, Avustralya, Kanada'da sıklıkla kullanılan üren olduğunu belirten Prof. Köse, "Bunlar özellikle kemik yapısında, 50 yaş üstü kişilerin muzdarip olduğu kemiğin süngerleşme hastalığında çok ciddi iyileşmeler, çok ciddi gelişmeler sağladığından dolayı, sıklıkla tüketiliyor. Hollandalı bir firma ilk Avrupa'da satışa sunulan borlu gıda takviyelerini üretti ve biz de onun akabinde Türkiye'de reaksiyon alıp şu anda pazarda var olan ama bileşimleri olmayan ve bizim kendi bileşimlerimizi ürettiğimiz bir ürünü dahil ettik. 5 farklı ürünün daha dahil edilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir" dedi.

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"Amacımız uç ürünlerden bir tanesini sentezleyip dünyaya bor tüketimini artırmak ve ülkemize ekonomik girdi katkısını sağlamak"

Projenin en büyük amacını pazarda olmayan ve eklem rahatsızlığı için doktora gidildiğinde doktorların gıda takviyesi olarak ilk tavsiyede bulunacağı glukozamin kontül sülfat bileşiklerine bor bağlamak olduğunu belirten Prof. Dr. Köse, "Çünkü bor, kalsiyum magnezyum hamlesini azaltıyor. Kemiklerin iyi durumda kalmasını sağlıyor. Çünkü siz borlu bir gıda takviyesi aldığınızda tekrar ekstra bir kalsiyum magnezyum takviyesine gerek duymuyorsunuz. Biz, bu iki molekülü borla birleştirerek bir sinerjik etki oluşturabilir miyiz moduyla başladık ve bunu patentleştirme aşamasına getirdik. Patentini aldığımız da bu tip bileşiklerde ilk olan ve sinerjik bir etki oluşturacağını düşündüğümüz bir ürünü pazara sunmuş olacağız. Bor, ülkemiz için son derece önemli. Ağırlığı hafif fakat fiyatı pahalı ürünler hep uç ürünlerdir. Madenin kendisi pazarda ucuz ama bizim amacımız uç ürünlerden bir tanesini sentezleyip dünyaya bor tüketimini artırmak ve dolayısıyla ülkemize ekonomik girdi katkısını sağlamaktır" diye konuştu.

"4 YILLIK BİR EMEK SÜRECİ ZARFINDA BUNLARI GELİŞTİRDİK"

TENMAK-BOREN projesini bu yıl içerisinde bitirip sonuç raporunu hazırladıklarını ifade eden Prof. Dr. Köse, "Bu proje çerçevesinde bir öğrencimiz doktora tezini tamamladı. Öğr. Gör. Dr. Melda Bolat Bülter, Ar-Ge çalışmasını bu laboratuvarda kendisi yaklaşık 4 yıllık bir emek süreci zarfında bunları geliştirdi. Laboratuvar çalışmalarımızda Öğr. Gör. Tuğrul Yıldırım, Arş. Gör. Ömer Yurdakul ve yüksek lisans öğrencimiz Aynabat Esenjanova ciddi destekler sağladılar. BOREN tarafında da Şule Kurt ve Gülden Güngör, endüstriyel bazlı üretimlerde katkıda bulundular. Bu vesileyle emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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