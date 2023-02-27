Kempes Tekiela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kempes Tekiela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kempes Tekiela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kempes Tekiela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kempes Tekiela 15 Ekim 1997 tarihinde Iserlohn şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kempes Waldemar Tekiela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kempes Tekiela Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dropkick yapmaktadır. Kempes Tekiela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kempes Tekiela'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kempes Tekiela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kempes Tekiela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kempes Tekiela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kempes Tekiela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RW Essen U19

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında FC Kray

1 Temmuz 2017 yılında Westf. Rhynern

1 Temmuz 2018 yılında B. Dortmund II

6 Temmuz 2019 yılında Pr. Niederkorn

30 Haziran 2021 yılında B. Dortmund II

31 Ağustos 2021 yılında Esbjerg fB

1 Ağustos 2022 yılında Titus Petange

Kempes Tekiela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kempes Tekiela şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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