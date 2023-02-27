Ken Corral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ken Corral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ken Corral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ken Corral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ken Corral 8 Mayıs 1992 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Lüksemburg,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ken Corral Garcia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ken Corral Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dropkick yapmaktadır. Ken Corral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ken Corral'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ken Corral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ken Corral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ken Corral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ken Corral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2014 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2017 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2020 yılında Hesperange

Ken Corral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ken Corral şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

UN Käerjeng 97 (bis 12/2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.