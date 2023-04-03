Ken İchimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ken İchimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ken İchimura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ken İchimura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.