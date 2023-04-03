Ken İchimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ken İchimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ken İchimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ken İchimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ken İchimura 3 Kasım 2006 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 市村 健 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ken İchimura Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ken İchimura'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ken İchimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ken İchimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ken İchimura şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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