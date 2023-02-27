Ken İwao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ken İwao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ken İwao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ken İwao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ken İwao 18 Nisan 1988 tarihinde Tatebayashi, Gunma şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岩尾 憲 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ken İwao Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ken İwao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ken İwao'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ken İwao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ken İwao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ken İwao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ken İwao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Shonan Bellmare

1 Şubat 2015 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2016 yılında Shonan Bellmare

1 Şubat 2016 yılında Tokushima Vort.

1 Şubat 2022 yılında Urawa Reds

31 Ocak 2023 yılında Tokushima Vort.

1 Şubat 2023 yılında Urawa Reds

Ken İwao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ken İwao şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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