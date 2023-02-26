Ken Kallaste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ken Kallaste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ken Kallaste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ken Kallaste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ken Kallaste 31 Ağustos 1988 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ken Kallaste Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Ken Kallaste, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ken Kallaste'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ken Kallaste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ken Kallaste isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ken Kallaste Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ken Kallaste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında FC Flora U17

1 Temmuz 2004 yılında Tervis Pärnu

1 Ocak 2006 yılında FC Flora II

1 Ocak 2008 yılında JK Viljandi

1 Ocak 2009 yılında FC Flora

1 Ocak 2010 yılında JK Nomme Kalju

1 Ocak 2016 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2016 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2019 yılında GKS Tychy

27 Temmuz 2020 yılında FC Flora

Ken Kallaste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ken Kallaste şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ken Kallaste Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora (-2004)

Estonya takımında 19 numaralı formasıyla 8 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 5 numaralı formasıyla 28 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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