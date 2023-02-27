Ken Matsubara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ken Matsubara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ken Matsubara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ken Matsubara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ken Matsubara 16 Şubat 1993 tarihinde Usa, Oita şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松原 健 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ken Matsubara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ken Matsubara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 6 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Ken Matsubara'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ken Matsubara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/matsuken5216

http://www.instagram.com/27matsubaraken27/

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Ken Matsubara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ken Matsubara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ken Matsubara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ken Matsubara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Oita Trinita

15 Ocak 2014 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2015 yılında Oita Trinita

1 Şubat 2015 yılında Albirex Niigata

6 Ocak 2017 yılında Yokohama F. M.

Ken Matsubara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ken Matsubara şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Ken Matsubara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 2 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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