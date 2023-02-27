Kenan Avdusinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Avdusinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kenan Avdusinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kenan Avdusinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kenan Avdusinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Avdusinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kenan Avdusinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Avdusinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Avdusinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Avdusinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Avdusinovic 3 Mart 1998 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur.  Lüksemburg uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Avdusinovic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVS CONSULTING yapmaktadır. Kenan Avdusinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kenan Avdusinovic'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kenan Avdusinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Avdusinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kenan Avdusinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Avdusinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Swift U17

1 Temmuz 2014 yılında Hesperange U19

1 Temmuz 2015 yılında Hesperange

1 Temmuz 2017 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2019 yılında Differdange 03

30 Haziran 2020 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2020 yılında Hesperange

Kenan Avdusinovic kimdir

Kenan Avdusinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Avdusinovic şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Kenan Avdusinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kenan Avdusinovic nereli

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