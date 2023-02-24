Kenan Dervisagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Dervisagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Dervisagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Dervisagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Dervisagic 29 Temmuz 2000 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kenan Dervišagić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Dervisagic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK SPORT AGENCY yapmaktadır. Kenan Dervisagic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kenan Dervisagic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenan Dervisagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Dervisagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenan Dervisagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Dervisagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

20 Ocak 2020 yılında FK Rudar Kakanj

31 Aralık 2020 yılında FK Sarajevo

12 Şubat 2022 yılında Radnik Hadzici

31 Aralık 2022 yılında FK Sarajevo

30 Ocak 2023 yılında OFK Gradina

31 Mayıs 2023 yılında FK Sarajevo

Kenan Dervisagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Dervisagic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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