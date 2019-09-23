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Kenan Doğulu Bursa'da sahneye çıktı

BURSA (AA) - Sanatçı Kenan Doğulu, Bursa'da konser verdi.Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu'nda Doğulu'yu seven hayranları konser alanına girebilmek için uzun kuyruk oluşturdu.Kenan Doğulu, "Tencere Kapak", "Yosun", "Ara Beni Lütfen" gibi şarkılarını hayranları eşliğinde...

Kenan Doğulu Bursa'da sahneye çıktı

BURSA (AA) - Sanatçı Kenan Doğulu, Bursa'da konser verdi.

Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu'nda Doğulu'yu seven hayranları konser alanına girebilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Kenan Doğulu, "Tencere Kapak", "Yosun", "Ara Beni Lütfen" gibi şarkılarını hayranları eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda Kenan Doğulu ve orkestrası sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA

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