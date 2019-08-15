Kenan Doğulu, Çeşme'de sahne aldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahneye çıkan Kenan Doğulu, sevilen şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, yaz konserleri kapsamında, Balıkesir'e bağlı Altınoluk ve Ayvalık'tan sonra Çeşme'de konser verdi. Kurban Bayramı'nda peş peşe verdiği konserler sayesinde izleyicileriyle buluşan Doğulu, temposu bir an bile düşmeyen performansıyla beğeni topladı.

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konseri izlemek için gelen binlerce hayranı, güzel bir gece geçirdi. Hareketli şarkıları, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle kendisini dinleyenleri coşturan Doğulu, sevilen parçalarıyla keyifli anlar yaşattı.

KENAN DOĞULU KİMDİR?

Kenan Cihan Doğulu ( 31 Mayıs 1974; İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı.

Kenan Cihan Doğulu,31 Mayıs 1974 tarihinde Yurdaer ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi.

Aslen Gaziantepli'dir. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda-tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu'yla beraber üç kardeştir. Beş yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne birincilikle girdi.

Altı sene piyano bölümünde eğitim aldı, hocası Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar dersleri aldı. Bu sırada tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik, ritmli sazlar öğrenimini de sürdürdü.

Kültür Koleji'nde lise öğrenimini tamamladı. ABD'de, New Hampshire eyaletinde, Hesser College'da “Communication” sertifika programını bitirdi. Ardından L.A. Musicians Institute'da yüksek öğrenimine başladı.

Daha sonra yüksek öğrenimine Türkiye'de, Bilgi Üniversitesi'nde devam etti.İlk albümünü 1993 yılında çıkaran ve iyi bir çıkış yakalayan sanatçı, kariyeri boyunca birçok başarı elde ederken çok sayıda ödülün de sahibi oldu.Çeşitli kurumların sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Sanatçı aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün Genel Kurul üyesidir.

Sanatçının ilk albümü "Yaparım Bilirsin" 1993 yılının Eylül ayında, ikinci albümü "Sımsıkı Sıkı Sıkı" 1994 yılının Aralık ayında, "Kenan Doğulu III" albümü ise 1996 yılının Temmuz ayında piyasadaki yerini aldı. Aynı yıl Hiç Bana Sordun Mu? adlı bir dizide de oynadı.

10. Yıl Marşı, 29 Ekim 1997 yılında Kenan Doğulu tarafından yeniden düzenlendi. 10. Yıl Marşı'nın bu düzenlemesinin de yer aldığı "Kenan Doğulu 3.5" adlı tekli, 1997 yılının nisan ayında piyasaya sunuldu.

Kenan Doğulu, 2012'den beri oyuncu Beren Saat ile birliktedir.23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlanan çift,29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.

Diskografi

1993: Yaparım Bilirsin

1994: Sımsıkı Sıkı Sıkı

1996: Kenan Doğulu III

1997: Kenan Doğulu 3,5

1999: Ben Senin Herşeyinim

2001: Ex Aşkım

2002: Kenan Doğulu 5,5

2003: Demedi Deme

2004: Kenan Doğulu 6,5

2006: Festival

2007: Kenan Doğulu 7,5

2009: Patron

2012: Aşka Türlü Şeyler

2016: İhtimaller