Beren Saat, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir hayli keyifsiz olan ünlü oyuncu, durgun halleriyle dikkat çekti.

Ekibiyle bir kafede buluşan Saat, çıkışta yeni projelerinin olduğunu belirtti.

Beren Saat, gazetecilerin Kenan Doğulu sorularını ise duymamazlıktan geldi.

BANA BUNLARI SORMAYIN

Beren Saat, akşam saatlerinde ise Balmumcu’da görüntülendi. Mutfak alışverişi yapan ünlü oyuncu, habercilere görüntü vermemek için çok uğraştı ama başarılı olamadı.

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile boşanma aşamasında olduğu sorularına “Arkadaşlar, lütfen bu soruları sormayın” diyerek gazetecilere çıkıştı.

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara’da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat’dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır. İlk ve orta dereceli öğrenimini Ted Ankara Koleji’nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tercih etti.

Üniversitede okuduğu sırada başvurduğu Türkiye’nin Yıldızları adlı T.V. programından olumlu cevap aldı. Programa katılan saat, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmayı düzenleyen ekip arasında bulunan yönetmen Tomris Giritoğlu’nun kardeşi, Saat’in yeteneklerinden kardeşine bahsetti ve böylece Beren Saat için şöhretin kapıları aralanmış oldu.

2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı; fakat onu gerçek anlamda ünlü yapan yapım Hatırla Sevgili oldu. Bu dizide canlandırdığı Yasemin rolü ile, 2006-2008 yılları arasında Türkiye’yi ekran başına kitlemeyi başardı.

2008 yılında Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında başrol oynadı. Bu film ile,Aşka Sürgün adlı diziden sonra ikinci kez usta yönetmen Tomris Giritoğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl başlayan Aşk-ı Memnu adlı dizide canlandırdığı Bihter adlı karakter çok sevildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu, kısa sürede Türk Televizyonları’nın en sevilen yapımlarından birisi oldu. Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan yapımdaki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber oynadıkları sevişme sahneleri haber bültenlerine kadar kendisine yer buldu.

İngilizce ve İspanyolca bilen Saat, iş dışında kalan zamanlarını dans ederek, tenis oynayarak ve de sinemaya giderek değerlendirmeyi tercih ediyor. Beren Saat’in ikinci sinema filmi “Gecenin Kanatları” 2010 yılında sinemalarda oynamaya başladı. Yine 2010'da dünyanın en çok hasılat getiren yapımlarından biri olan Oyuncak Hikâyesi 3 filminde "Barbie" karakterini Türkçe seslendirmiştir.

2010 yılında “Fatmagül'ün Suçu Ne?” adlı dizi filmde Engin Akyürek ile beraber başrolü oynadı. 2012'nin sonlarında “Gergedan Mevsimi” filminde Monica Belliccu kızı "Buse" karakterini canlandırmıştır.

2010 ve 2011 yıllarında Rexona ve Patos markalarının reklamlarında oynadı. 2013 yılında ise Duru Perfume Duş Jeli'nin reklamlarında göründü.

Beren Saat, 2013 yılında Amerikan dizisi Revenge'in Türkiye uyarlaması olan “İntikam” dizisinde Nejat İşler ile başrol oynamıştır.

Aynı zamanda, 2013 yılının yazında Hint filmi Black'in uyarlaması olan “Benim Dünyam” filminin başrolünde Uğur Yücel ile oynamıştır.

Beren Saat, 2007 yılında Bülent İnal ile birlikte olmaya başladılar, 2009 yılında ayrıldılar.

29 Temmuz 2014 tarihinde şarkıcı Kenan Doğulu ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.

Filmleri:

2004 - Aşkımızda Ölüm Var (Tv.Dizisi)

2005-2006 - Aşka Sürgün (Tv.Dizisi)

2006-2008 - Hatırla Sevgili (Tv.Dizisi)

2007 - Avrupa Yakası (Konuk oyuncu) (Tv.Dizisi)

2008-2010 - Aşk-ı Memnu (Tv.Dizisi)

2009 - Güz Sancısı

2010 - Gecenin Kanatları

2010 - Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

2010-2012 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Tv.Dizisi)

2012 - Gergedan Mevsimi

2012 - Brave (Seslendirme)

2013 - Benim Dünyam

2013- 2014 - İntikam (Tv.Dizisi)

2015 - Minyonlar (Scarlet Overkill)(Seslendirme)

2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan (Kösem Sultan)

Ödülleri:

2008 - Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Dizi) Hatırla Sevgili

2009 - Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Aşk-ı Memnu

2009 - Kabataşlılar Derneği En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Güz Sancısı

2009 - Yıldız Teknik Üniversitesi En Beğenilen Kadın Oyuncu Aşk-ı Memnu

2009 - Beykent Üniversitesi Yılın En İyi Kadın OyuncusuAşk-ı Memnu

2010 - Sinema Burda Festivali Genç Oyuncu Gecenin Kanatları

2010 - Elle Style Awards Stil Sahibi Kadın Oyuncu

2010 - Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Aşk-ı Memnu

2010 - Ayaklı Gazete En İyi Dram Kadın Oyuncu Aşk-ı Memnu

2010 - Türkiye Konuşuyor Dergisi Yılın En İyi Dizi Oyuncusu Aşk-ı Memnu

2010 - Kadir Has Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Aşk-ı Memnu

2010 - Galatasaray Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Dizi-Sinema Oyuncusu Aşk-ı Memnu

2010 - Marmara Üniversitesi Dizi Oyuncusu (Kadın) Aşk-ı Memnu

2011 - Yıldız Teknik Üniversitesi En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2011 - Doğuş Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2011 - Reklamcılar Derneği En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2011 - 2. Quality Magazin Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2011 - Esenler Belediyesi Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2011 - Dumlupınar Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 - Kadir Has Üniversitesi En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 - Ayaklı Gazete Yılın en iyi drama kadın oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 - Haydarpaşa Lisesi Zirvedeki Oyuncu (Kadın) Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 - 11. ROTABEST Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 - 25. Uluslararası Tüketici Zirvesi En İyi Kadın Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 - Şişli Meslek Yüksekokulu En İyi Kadın Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2013 - TUROBTeşekkür Ödülü Aşk-ı Memnu

2013 - Bilkent Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?