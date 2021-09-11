Kenan Doğulu ve Beren Saat'in katıldığı düğün dikkat çekti
Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile birlikte, trafik kazasında hayatını kaybeden ilk sevgilisi olan Efe Güray’ın kardeşi Yaman Güray'ın düğününe katıldı. Ankara'da gerçekleşen düğünde Kenan Doğulu sahneye çıkarken, Beren Saat de dans ederek eşlik etti.
Evliliklerine ikinci bir şans veren ve mutluluklarını sürdüren çift, 2004 yılında trafik kazasında kaybettiği eski sevgilisi olan Efe Güray'ın kardeşinin düğününe katıldı.
Ankara'da gerçekleşen düğüne katılan çift eğlenceli dakikalarını sosyal medyada paylaştı. Kenan Doğulu, Efe'nin kardeşi olan Yaman Güray''ın düğününde konser verdi.
Geçtiğimiz yıl eşi Kenan Doğulu ile ilişkilerinde soğuk rüzgarlar eserken hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'ın doğum gününü kutladığı için medyada günlerce konuşulan Beren Saat, bu sene de ilk büyük aşkının doğum gününde paylaşım yaptı.
"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN KAHRAMANIM"
4,9 milyon takipçisinin bulunan Instagram hesabında hikaye olarak Güray'ın kendisine sarıldığı bir pozu paylaşan Saat, "Doğum günün kutlu olsun. Benim kahramanım" notunu düştü.