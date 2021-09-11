Kenan Doğulu ve Beren Saat'in katıldığı düğün dikkat çekti

Evliliklerine ikinci bir şans veren ve mutluluklarını sürdüren çift, 2004 yılında trafik kazasında kaybettiği eski sevgilisi olan Efe Güray'ın kardeşinin düğününe katıldı.

Ankara'da gerçekleşen düğüne katılan çift eğlenceli dakikalarını sosyal medyada paylaştı. Kenan Doğulu, Efe'nin kardeşi olan Yaman Güray''ın düğününde konser verdi.

Geçtiğimiz yıl eşi Kenan Doğulu ile ilişkilerinde soğuk rüzgarlar eserken hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'ın doğum gününü kutladığı için medyada günlerce konuşulan Beren Saat, bu sene de ilk büyük aşkının doğum gününde paylaşım yaptı.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN KAHRAMANIM"

4,9 milyon takipçisinin bulunan Instagram hesabında hikaye olarak Güray'ın kendisine sarıldığı bir pozu paylaşan Saat, "Doğum günün kutlu olsun. Benim kahramanım" notunu düştü.