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Kenan Doğulu'dan, 38 yaşına giren eşi Beren Saat'e özel paylaşım! "Ne güzel seviyorsun be adam"

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu oyuncu eşi Beren Saat'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşım ile kutladı. Hayranlarından beğeni ve yorum yağmuru geldi.

Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakteriyle hafızalara kazınan, son olarak Atiye adlı internet dizisinde rol alan Beren Saat, bugün 38 yaşına girdi. Güzel oyuncunun doğum gününü eşi Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı.

"İLHAM KAYNAĞIM" 

Kenan Doğulu, Saat'in güldüğü bir kareyle başlayan ve birlikte çekilen fotoğraflarıyla devam eden videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kenan Doğulu'dan, 38 yaşına giren eşi Beren Saat'e özel paylaşım! Ne güzel seviyorsun be adam

Paylaşımına romantik bir not da düşen ünlü şarkıcı, "İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk" ifadelerini kullandı.

Paylaşıma kayıtsız kalamayan takipçileri beğeni yağmuruna tutarken, bir takipçisinin, "Ne güzel seviyorsun be adam" yorumunu yapması dikkat çekti.

Kenan Doğulu'dan, 38 yaşına giren eşi Beren Saat'e özel paylaşım! Ne güzel seviyorsun be adam

GECE BOYU DANS ETTİLER

Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, dün akşam da Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un düğününe katılmıştı. Nikah şahitlerinden biri olan Doğulu, gece boyunca eşi Saat ile dans etti.

Kenan Doğulu'dan, 38 yaşına giren eşi Beren Saat'e özel paylaşım! Ne güzel seviyorsun be adam

Bölge Gündem Editör Ekibi
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