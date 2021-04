Kenan Ece kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, yayımlandığı ilk günden beri izleyicilerinin beğenisini kazandı. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin kadrosunu genişletmek isteyen yapımcılar, yeni bölümlerde yer alacak yeni yüzün Kenan Ece olduğunu duyurdu. Bunun üzerine internet kullanıcıları tarafından Sadaktsiz'in kadrosuna katılan Kenan Ece kimdir? sorusu ve eşi, yaşı, boyu, yer aldığı projeler, Instagram hesabı merak konusu oldu. Biz de haberimizde bu soruların cevaplarını derledik. İşte detaylar...

KENAN ECE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

24 Aralık 1980'de doğan 40 yaşındaki Kenan Cahit Ece, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Avusturya Lisesini bitirdikten sonra 2004 yılında Amerika’da Davidson College’de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı. Üniversitede birçok oyunda rol aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra dört yıl Dublin’de yaşadı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy’de oyunculuk eğitimine devam etti.

İrlanda’nın en köklü televizyon dizisi “Fair City”de 13 bölüm rol aldı. Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu “The Abbey”de çalıştı.

Türkiye’ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli’nin yaptığı “Yüreğine Sor” filmi oldu. Beni Unutma filminde oynadı. Samanyolu, Deli Saraylı, İzmir Çetesi, Krem, Kalp hırsızı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2012′de Mustafa Üstündağ ile Çamur’dan Tiyatro’yu kurdu. Boyu 1.80 cmdir.

Dedesi Galatasaray'ın eski futbolcu ve yöneticilerinden Turgan Ece, Keriman Halis'in erkek kardeşidir.

KENAN ECE EŞİ, INSTAGRAM HESABI

Kenan Ece'nin 2017 yılında evlendiği Canan Ergüder de kendisi gibi oyuncudur.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder 15 Temmuz 1977 İstanbul doğdu. Ergüder tiyatro eğitimine öncelikle Amerika'da Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti.

KENAN ECE YER ALDIĞI PROJELER

2018 - Avlu (Murat Ünal) (TV Dizisi)

2017 - Ver Kaç (Sinema Filmi)

2017 - Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Sinema Filmi)

2015 - Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)

2015 - Güllerin Savaşı (TV Dizisi)

2015 - Aşk Olsun (Sinema Filmi)

2014 - Kalp Hırsızı (Tekin) (TV Dizisi)

2014 - Gulyabani (Murat) (Sinema Filmi)

2012 - Çakallarla Dans 2 : Hastasıyız Dede(Sinema Filmi)

2012 - Son (TV Dizisi)

2012 - Sağ Salim (Ayhan) (Sinema Filmi)

2012 - Krem (TV Dizisi)

2011 - İzmir Çetesi (Ateş) (TV Dizisi)

2011 - Bul Beni (Sinema Filmi)

2011 - Beni Unutma (Hakan) (Sinema Filmi)

2011 - Ay Tutulması (Kenan) (TV Dizisi)

2010 - Samanyolu (Namık) (TV Dizisi)

2010 - Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

2010 - Deli Saraylı (Emir Zahir) (TV Dizisi)

2009 - Masumlar (Kaan) (TV Dizisi)

2009 - Yüreğine Sor (Mustafa) (Sinema Filmi)