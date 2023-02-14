Kenan Fatkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Fatkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kenan Fatkic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kenan Fatkic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kenan Fatkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Fatkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kenan Fatkic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Fatkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Fatkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Fatkic 20 Ağu 1997 tarihinde Slovenj Gradec şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Slovenya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kenan Fatkić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Fatkic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Kenan Fatkic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kenan Fatkic'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kenan Fatkicboyu ve yaşı kaç

Kenan Fatkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kenan Fatkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Kenan Fatkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Fatkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun

1 Temmuz 2022 yılında Neuchâtel Xamax

Kenan Fatkic kimdir

Kenan Fatkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Fatkic şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Rudar Velenje, FC Luzern

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Kenan Fatkic nereli

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