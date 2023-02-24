Kenan Hadzibegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Hadzibegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Hadzibegovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kenan Hadzibegovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kenan Hadzibegovic 15 Mayıs 2002 tarihinde Bijelo Polje şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Кенан Хаџибеговић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kenan Hadzibegovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kenan Hadzibegovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kenan Hadzibegovic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kenan Hadzibegovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kenan Hadzibegovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Temmuz 2019 yılında FK Podgorica
2 Şubat 2021 yılında Arsenal Tivat
30 Haziran 2021 yılında FK Podgorica
9 Ağustos 2021 yılında Mladost DG
27 Aralık 2021 yılında FK Podgorica
24 Ocak 2022 yılında Jedinstvo
8 Ağustos 2022 yılında OFK Niksic
31 Aralık 2022 yılında Jedinstvo
22 Ocak 2023 yılında Famos Vojkovici
Kenan Hadzibegovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kenan Hadzibegovic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Kenan Hadzibegovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Karadağ U19 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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