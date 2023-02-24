Kenan Hadzibegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Hadzibegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kenan Hadzibegovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kenan Hadzibegovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kenan Hadzibegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Hadzibegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kenan Hadzibegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Hadzibegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Hadzibegovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Hadzibegovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Hadzibegovic 15 Mayıs 2002 tarihinde Bijelo Polje şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Кенан Хаџибеговић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Hadzibegovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kenan Hadzibegovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kenan Hadzibegovic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kenan Hadzibegovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Hadzibegovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2019 yılında FK Podgorica

2 Şubat 2021 yılında Arsenal Tivat

30 Haziran 2021 yılında FK Podgorica

9 Ağustos 2021 yılında Mladost DG

27 Aralık 2021 yılında FK Podgorica

24 Ocak 2022 yılında Jedinstvo

8 Ağustos 2022 yılında OFK Niksic

31 Aralık 2022 yılında Jedinstvo

22 Ocak 2023 yılında Famos Vojkovici

Kenan Hadzibegovic kimdir

Kenan Hadzibegovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Hadzibegovic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kenan Hadzibegovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U19 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kenan Hadzibegovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Predrag Zekanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Predrag Zekanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Predrag Zekanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Predrag Zekanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marton Eppel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marton Eppel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marton Eppel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marton Eppel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Perica Guskic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Perica Guskic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Perica Guskic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Perica Guskic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Lukacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Lukacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Lukacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Lukacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!