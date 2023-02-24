Kenan Hadzibegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Hadzibegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kenan Hadzibegovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kenan Hadzibegovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.