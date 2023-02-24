Kenan Handzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Handzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Handzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Handzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Handzic 23 Ocak 1991 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kenan Handžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Handzic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kenan Handzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kenan Handzic'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenan Handzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Handzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenan Handzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Handzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Sarajevo

28 Ağustos 2012 yılında NK Zagreb

9 Ocak 2014 yılında FK Olimpik

1 Temmuz 2016 yılında Titus Petange

20 Temmuz 2018 yılında FK Krupa

15 Şubat 2019 yılında FK Olimpik

23 Şubat 2021 yılında Mladost Kakanj

25 Ağustos 2021 yılında FK Gorazde

25 Ocak 2022 yılında Casalbordino

11 Ağustos 2022 yılında Mladost Kakanj

Kenan Handzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Handzic şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kenan Handzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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