Kenan Haxhihamza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Haxhihamza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Haxhihamza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Haxhihamza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Haxhihamza 28 Aralık 1996 tarihinde Rahovec şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Haxhihamza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kenan Haxhihamza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 14 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kenan Haxhihamza'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenan Haxhihamza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Haxhihamza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenan Haxhihamza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Haxhihamza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2017 yılında SC Gjilani

1 Ağustos 2020 yılında FC Ballkani

14 Ağustos 2021 yılında KF Dukagjini

Kenan Haxhihamza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Haxhihamza şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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