Kenan Horic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Horic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Horic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Horic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Horic 13 Eylül 1990 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kenan Horić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Horic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kenan Horic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 10 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Kenan Horic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenan Horic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Horic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenan Horic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Horic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2014 yılında NK Domzale

9 Ağustos 2016 yılında Antalyaspor

15 Temmuz 2017 yılında Pafos FC

30 Haziran 2018 yılında Antalyaspor

31 Ocak 2019 yılında Mladost Kakanj

20 Ocak 2020 yılında Celik Zenica

14 Ağustos 2020 yılında FK Kukësi

5 Şubat 2021 yılında FK Olimpik

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Kasım 2021 yılında HSK Posusje

Kenan Horic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Horic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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