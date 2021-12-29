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  3. Kenan İmirzalıoğlu sağlık durumu ne? Ünlü sanatçı Milyoner'den ayrıldı mı? Hasta mı, ne oldu?

Kenan İmirzalıoğlu sağlık durumu ne? Ünlü sanatçı Milyoner'den ayrıldı mı? Hasta mı, ne oldu?

ATV'nin fenomen yarışması Milyoner'in ünlü sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Oyuncudan, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama ise gelmedi. Peki, Kenan İmirzalıoğlu sağlık durumu ne? Ünlü sanatçı Milyoner'den ayrıldı mı? Hasta mı, ne oldu? İşte tüm detaylar...

Kenan İmirzalıoğlu sağlık durumu ne? Ünlü sanatçı Milyoner'den ayrıldı mı? Hasta mı, ne oldu?

ATV ekranlarında yıllardır yayınlanan sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Başarılı oyuncunun sağlık durumu hakkındaki son gelişme sevenlerini tedirgin hale getirdi. Peki, Kenan İmirzalıoğlu sağlık durumu ne? Ünlü sanatçı Milyoner'den ayrıldı mı? Hasta mı, ne oldu? İşte tüm detaylar...

Kenan İmirzalıoğlu sağlık durumu ne? Ünlü sanatçı Milyoner'den ayrıldı mı? Hasta mı, ne oldu?

KENAN İMİRZALIOĞLU SAĞLIK DURUMU NE? ÜNLÜ SANATÇI MİLYONER'DEN AYRILDI MI? HASTA MI NE OLDU?

İmirzalıoğlu'nun Covid 19 testinin pozitif çıktığı ve programın bir süre aksayacağı iddia edildi. Hamile olan Sinem Kobal ve kızı Lalin'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Kenan İmirzalıoğlu sağlık durumu ne? Ünlü sanatçı Milyoner'den ayrıldı mı? Hasta mı, ne oldu?

'KOVİD-19' SETLERİ DURDURDU

Dünyayı kasıp kavuran salgın hızla yayılmaya devam ediyor. Başrol oyuncularının koronavirüse yakalanmasının ardından Yargı, Kanunsuz Topraklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Bergen gibi projelerin çekimlerine de ara verildi. Camdaki Kız'da oynayan Enis Arıkan ve Bahar Şahin de ikinci kez kovid-19'a yakalandı.

Kenan İmirzalıoğlu sağlık durumu ne? Ünlü sanatçı Milyoner'den ayrıldı mı? Hasta mı, ne oldu?​​​​​​​

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