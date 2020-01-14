Kenan İmirzalıoğlu: Ümmü Gülsüm Genç için çok dua ettim

Kenan İmirzalıoğlu'nun suncuduğu ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir ilk yaşandı.

TÜM TÜRKİYE'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Konuşma yetisini kaybeden Ümmü Gülsüm Genç adlı yarışmacı hayata karşı duruşuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Ümmü Gülsüm, yarışmadan 125 bin TL ödül kazanarak ayrıldı.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLK KEZ YORUMDA BULUNDU

Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin bir anda gündemine oturan Ümmü Gülsüm Genç hakkında ilk kez yorumda bulundu.

İmirzalıoğlu, "Kim Milyonler Olmak İster" yarışmasında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ümmü Gülsüm ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gülsüm ile 2 saat baş başa vakit geçirdik ve çok etkilendim. O kadar güzel ve tertemiz kalmış bir insan ki, insan kendini sorguluyor. Gülsüm'ü düşünürken kendimi ona dua ederken buldum. O yürek olduğu sürece hiçbir engel tanımıyorsunuz. Onu yetiştiren herkesi emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

CAN ATAKLI'NIN SÖZLERİ TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Tele1 ekranlarında yayınlanan "Gün Başlıyor" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ümmü Gülsüm Genç'i hedef alan Can Ataklı çirkin ifadeler kullandı.

Konuşamayan bir yarışmacının bütün engelleri aşarak 125 bin lira kazanmasını ve her dünya görüşünden tüm Türkiye'nin büyük sevgisini kazanmasını görmezden gelen Can Ataklı "Cumhurbaşkanı Ümmü Gülsüm Genç'i türbanlı olduğu için aradı" dedi. Ataklı'nın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.