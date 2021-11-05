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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti hakkında bomba iddia! Lalin'e kardeş mi geliyor?

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal'ın ikinci kez hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilden henüz bir açıklama gelmedi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti hakkında bomba iddia! Lalin'e kardeş mi geliyor?

2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, evliliğini gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor. Lalin adını verdikleri bir kız çocukları olan çiftten müjdeli bir haber daha geldi.

ERKEK BEBEK BEKLİYOR

Sosyal medyada hızla yayılan haberlere göre, uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sadece kızıyla vakit geçiren 34 yaşındaki Sinem Kobal, ikinci kez hamile. 3 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan oyuncunun erkek bebek beklediği de ileri sürüldü. Çiftten gündeme bomba gibi düşen hamilelik iddiasına henüz bir cevap gelmedi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti hakkında bomba iddia! Lalin'e kardeş mi geliyor?

"LALİN, ANNESİNİN KOPYASI"

Önceki gün Ortaköy'de görüntülenen çift, anne ve baba olmanın güzelliğinden bahsederken  Kızları Lalin'in Sinem Kobal'a benzediğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin annesinin kopyası, yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun. Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor" demişti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti hakkında bomba iddia! Lalin'e kardeş mi geliyor?

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