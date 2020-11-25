Ünlü sunucu Kenan Işık'tan sevenlerine müjdeli haber geldi. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, ünlü sunucunun tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu açık ladı.

'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyuran Sabah Gazetesi köşe yazısında şunlara yer verdi:

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz"

"ARTIK GÖZLERİYLE İLETİŞİM KURUYOR"

Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor.

Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."