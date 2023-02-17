Kenan Jusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Jusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Jusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Jusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Jusic 10 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Jusic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Kenan Jusic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kenan Jusic'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kenan Jusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Jusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenan Jusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Jusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Kenan Jusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Jusic şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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