Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı
BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf'un deplasmanda Mainz 05 ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı-beyazlıların golünü milli futbolcu Kenan Karaman attı.Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da 25. haftanın kapanış maçında Opel Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.İlk...
BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf'un deplasmanda Mainz 05 ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı-beyazlıların golünü milli futbolcu Kenan Karaman attı.
Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da 25. haftanın kapanış maçında Opel Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Mainz 05, 62. dakikada Levin Mete Öztunalı'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Fortuna Düsseldorf, 85. dakikada milli futbolcu Kenan Karaman'ın golüyle eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Kenan Karaman, böylelikle bu sezon 4. golüne imza attı.
Fortuna Düsseldorf 22 puanla 16. sırada yer alırken, Mainz 05 ise 26 puanla 15. basamakta bulunuyor.
Kaynak: AA
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