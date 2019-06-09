Kenan Karaman'ın A Milli Takım'daki performansı konuşuluyor. Bu durum da birçok kişinin Kenan Karaman'ı internette aramasına neden oluyor. Peki Kenan Karaman kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

KENAN KARAMAN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

5 Mart 1994 Stuttgart doğumlu olan Kenan Karaman, Hoffenheim takımının altyapısında yetişti. Sol, sağ kanat ve forvet bölgelerinde forma giyen Kenan Karaman, 1.89 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

Daha önce Hoffenheim ve Hannover 96 formaları giyen Kenan Karaman, 2018-2019 sezonu başında Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Geride kalan sezonda Bundesliga'da çıktığı 21 maçta 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

Kenan Karaman'ın transfermarkt değeri 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.