Kenan Karaman'ın menajeri doğruladı!

Sezon sonuna yaklaşırken Süper Lig kulüpleri, yeni sezonda uygulanacak olan yabancı sınırlaması dolayısıyla Türk futbolculara yöneliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Kenan Karaman transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Ersin Akan, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Galatasaray ile görüştüğünü duyurdu.

Menajer Ersin Akan, Instagram üzerinden Türk Telekom Arena Stadyumunun fotoğrafını çektiği bir paylaşım yaparak, görüşmeleri doğruladı.

Fatih Terim'in milli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtilirken, oyuncunun yerli statüsünde bulunması transferin gerekliliğini daha çok arttırıyor. Kenan Karaman, bu sezon Fortuna Düsseldorf forması ile çıktığı 21 maçta 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Türk Telekom Arena'da gerçekleşen görüşme net bir sonuç almadı. Galatasaray'ın teklifini dinleyen Kenan Karaman ve menajer Ersin Akan, yöneticilerle bir kez daha görüşecek.