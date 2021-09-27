Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Stejan Kuntz'un yardımcılıklarını duyurdu. Bu kapsamda Kenan Koçak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Kenan Koçak A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı mı oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

KENAN KOÇAK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kenan Koçak, 5 Ocak 1981'de Kayseri'de dünyaya geldi. Uefa Pro-Lisans’ı bulunan Kenan Koçak, TFF tarafından Jan-Moritz Lichte ile birlikte, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılığına getirildi.

Futbol oynadığı dönemde defansif orta saha pozisyonunda görev alan Kenan koçak futbola SV Waldhof Mannheim’de başladı. Devamında ise alt liglerde forma giyinmeye devam etti.

2003/2004 sezonunda Bundesliga ekibi Redbull Salzburg’a imza attı fakat sadece 2 maçta forma giyebildi.

Sonrasında ise Redbull Salzburg’un B takımında ise 5 maçta forma giyebildi.

Son olarak Alman ekibi Hannover 96’yı çalıştıran Koçak, teknik direktörlük kariyerine ise Almanya 6. Lig ekiplerinden VfR Mannheim’ı çalıştırarak başlamıştı.

Devamında, Waldhof Mannheim ve Sandhausen gibi alt lig ekiplerini de çalıştırdı.

Koçak’ın Almanya vatandaşlığı da bulunuyor.

KENAN KOÇAK, A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ STEFAN KUNTZ'UN YARDIMCISI MI OLDU?

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılıklarına Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Koçak ve Lichte ile yardımcı antrenörlük için 3'er yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.